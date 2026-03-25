Anthropic拒AI军事用途遭列国安风险 法官质疑政府违宪

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（法新社旧金山24日电） 联邦法官今天质疑政府报复人工智慧（AI）公司Anthropic的行动。Anthropic因军事应用争议被列为国家安全风险，随后提起诉讼。

Anthropic本月在旧金山提起诉讼，寻求推翻这项认定。该类认定通常仅针对不友善的外国组织，且可能严重影响其热门AI模型Claude的发展。

Anthropic拒绝让五角大厦将Claude用于执行自动化致命战争及对美国人进行大规模监控，但政府拒绝了 Anthropic提出的安全保障建议。

Claude是国防部目前部署最广泛的前沿人工智慧模型，也是唯一在其机密系统中运作的同类模型。

法官瑞塔．林（Rita Lin, 译音）表示，她将在「几天内」做出裁决。

她指出，政府这些反应「令人担忧」，因为这些反应「似乎不是真正针对所声称的国安问题」。

她表示，如果军方不满与Anthropic的合约，「政府大可直接停用Claude」。

她补充道：「看来被告的做法不仅于此，他们试图因Anthropic在媒体上批评政府发包立场而加以惩罚，这种行为毫无疑问地违反了宪法第一修正案。」

她还对美国政府律师在听证会上的说法表示质疑；该律师声称Anthropic的伦理顾虑可能增加其干预军事行动的风险。

林法官说：「我只是在想，为什么有人对运作方式提出质疑，就会被怀疑可能会植入后门。」