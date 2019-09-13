2018年观影人数最多的瑞士电影《沃尔肯布鲁赫的异想天开之旅》的拍摄现场。乔尔·巴斯曼饰演一位爱上非犹太裔女孩的年轻正统犹太人。 (Keystone)

这些年来您的观影习惯有哪些变化？如果您像瑞士的大多数人一样，那么您去电影院的次数少了-每年大概只有一两次；就算去看场电影，您多半也会坐在多厅电影院里看上一部美国片。

联邦统计局上周公布的2019年“电影与电影院报告(多语)外部链接”发现，虽然瑞士的电影院总数自1960年代起减了一半，但银幕总数一直保持在600个左右(自1980年代出现下降至今)。

瑞士电影院基础设施数量

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

这是因为拥有小银幕的多厅电影院的数量有所增加。在过去的60年当中，大约70%只有一个银幕(放映厅)的电影院相继关门大吉。

自1990年代中期起，瑞士影院发行的电影数量翻了一番，达到2018年的2000部冒尖，回到了1980年代末的水平，但电影的放映周期缩短了。

尽管选择多了，去电影院看电影的人却少了。购票上影院看片儿的人次总数由1980年的2100万下降到2018年的不到1200万。

平均算下来，这相当于去年每人只买了1.4张电影票，而1980年的人均票数可是3.3张。话说回来，法语区人去电影院的次数最多(每年1.9次)，而意大利语区的年人均次数还不满一次(每年0.8次)。

这令瑞士在欧洲排名表上处于中游，虽落后于法国(3次)、英国(2.7次)和意大利(1.5次)，却领先于德国(1.3次)。冰岛人大概是想找个暖和的地方躲躲，所以他们每年的人均购票数达到4张。

电影票销量不济

瑞士人都看些什么电影呢？在去年瑞士各院线上映的2073部电影中，930部左右为欧盟产品，500部美国制造，330部瑞士本土制作，另有310部出自其他国家。

然而美国片最受人欢迎，占电影票总销量的三分之二，欧盟片占23%，瑞士片仅占6%。在近一年的25部最热映影片(多语)外部链接里，只有四部不是美国片。

换句话说，跟以往相比更多瑞士片-1995年的三倍-进入瑞士影院，但大多数仅放映几场就匆匆下线，观众人数也不太多。

从1990年代起这些数据就几乎一直保持着稳定，而瑞士电影很难再创2006年取得的市场份额纪录。不过呢，在2003-2006年瑞士电影的“黄金时代”里，取得全面成功的主要是德语片，但如今各语言区出品的瑞士影片在电影票销量上更加平分秋色，意大利语区拍摄的瑞士片取得的票房收入也大有改善，这该算得上一个进步吧。

swissinfo.ch

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