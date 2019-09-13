瑞士電影院：電影多了，觀眾少了

2018年觀影人數最多的瑞士電影《沃爾肯布魯赫的異想天開之旅》的拍攝現場。喬爾·巴斯曼飾演一位愛上非猶太裔女孩的年輕正統猶太人。 (Keystone)

這些年來您的觀影習慣有哪些變化？如果您像瑞士的大多數人一樣，那麼您去電影院的次數少了-每年大概只有一兩次；就算去看場電影，您多半也會坐在多廳電影院裡看上一部美國片。

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聯邦統計局上周公布的2019年“電影與電影院報告(多語)”外部链接發現，雖然瑞士的電影院總數自1960年代起減了一半，但銀幕總數一直保持在600個左右(自1980年代出現下降至今)。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

這是因為擁有小銀幕的多廳電影院的數量有所增加。在過去的60年當中，大約70%只有一個銀幕(放映廳)的電影院相繼關門大吉。

自1990年代中期起，瑞士影院發行的電影數量翻了一番，達到2018年的2000部冒尖，回到了1980年代末的水平，但電影的放映週期縮短了。

儘管選擇多了，去電影院看電影的人卻少了。購票上影院看片兒的人次總數由1980年的2100萬下降到2018年的不到1200萬。

平均算下來，這相當於去年每人只買了1.4張電影票，而1980年的人均票數可是3.3張。話說回來，法語區人去電影院的次數最多(每年1.9次)，而意大利語區的年人均次數還不滿一次(每年0.8次)。

這令瑞士在歐洲排名表上處於中游，雖落後於法國(3次)、英國(2.7次)和意大利(1.5次)，卻領先於德國(1.3次)。冰島人大概是想找個暖和的地方躲躲，所以他們每年的人均購票數達到4張。

電影票銷量不濟

瑞士人都看些什麼電影呢？在去年瑞士各院線上映的2073部電影中，930部左右為歐盟產品，500部美國製造，330部瑞士本土製作，另有310部出自其他國家。

然而美國片最受人歡迎，佔電影票總銷量的三分之二，歐盟片佔23%，瑞士片僅佔6%。在近一年的25部最熱映影片(多語)外部链接裡，只有四部不是美國片。

換句話說，跟以往相比更多瑞士片-1995年的三倍-進入瑞士影院，但大多數僅放映幾場就匆匆下線，觀眾人數也不太多。

從1990年代起這些數據就幾乎一直保持著穩定，而瑞士電影很難再創2006年取得的市場份額紀錄。不過呢，在2003-2006年瑞士電影的“黃金時代”裡，取得全面成功的主要是德語片，但如今各語言區出品的瑞士影片在電影票銷量上更加平分秋色，意大利語區拍攝的瑞士片取得的票房收入也大有改善，這該算得上一個進步吧。





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