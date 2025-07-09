Grok聊天机器人失控 生成反犹内容急删文

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（法新社华盛顿8日电） 亿万富豪马斯克旗下公司xAI开发的聊天机器人Grok生成具反犹太理念和赞扬纳粹头子希特勒的内容，遭X平台使用者和非政府组织投诉。xAI今天表示，已删除「不当」发文。

自从美国人工智慧（AI）新创公司OpenAI的聊天机器人ChatGPT于2022年问世以来，AI聊天机器人政治偏见、仇恨言论与准确性等问题就一直令人忧心。

Grok在社群平台X贴文表示：「我们知悉Grok最近发文内容，并且正积极致力删除不当贴文。」

这则贴文还说：「自从得知这些内容以来，xAI已经采取行动于Grok在X上发文之前就挡下仇恨言论。xAI只训练追寻真相的模型，透过训练可以改进模型，多亏X的数以百万计使用者，我们才能迅速识别并予以更新。」

致力对抗反犹太主义的非营利组织反诽谤联盟（Anti-Defamation League）敦促Grok和开发文字转语音系统的其他大型语言模型（LLM）软体业者，避免「创造源自反犹太主义和极端主义仇恨的内容」。

反诽谤联盟在X上的发文提到：「我们此刻在Grok大型语言模型中看到的是显而易见的不负责任、危险和反犹，这种极端主义言论过头之举只会加剧和鼓励已经在X和其他许多平台上激增的反犹太主义。」

使用者5月发现，Grok在用户询问完全无关话题时，没来由地抛出南非「白人种族灭绝」的话题。xAI将其归咎于未经授权的修改。

马斯克（Elon Musk）上个月承诺升级Grok，表示「任何使用未经修正资料所训练的基础模型，存在太多垃圾」。

Grok今天表示，希特勒（Adolf Hitler）最适合打击反白人仇恨，说他「能发现其模式并予果断处理」。

在Grok诸多争议贴文中，又以它正面评价希特勒是「历史上的胡子男」，并且评论拥有犹太姓氏的人应为极端反白人行动负责，格外受人批评。

Grok一度承认，在与一个使用常见犹太姓氏的假帐号互动时出现一个「失误」。这个假帐号批评美国德州洪灾年轻受害者是「未来的法西斯分子」。Grok表示，后来发现这个帐号是「恶作剧搞分裂的酸民」。