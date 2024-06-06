Meta改隐私权政策恐让个资遭非法使用 保护组织申诉

afp_tickers

2 分钟

（法新社维也纳6日电） 隐私权倡议组织「欧洲数位权利中心」今天在11个欧洲国家对全球科技巨头Meta提出申诉；该组织表示，Meta拟更改隐私权政策，将导致个资遭「非法」用于人工智慧（AI）技术。

Meta最近发声明通知欧洲用户、6月26日起将更改隐私权政策之后，总部位于奥地利维也纳、别名「不关你事」（noyb）的「欧洲数位权利中心」（The European Center for Digital Rights）提出申诉。

「欧洲数位权利中心」表示，「经过仔细检查」发现， Meta打算透过新的隐私权政策，将其自2007年以来收集的所有公共和非公共用户数据用于「未定义类型的当前和未来AI技术」。

「欧洲数位权利中心」表示，未定义的AI技术可从任何来源获取个人资料，并与未定义的「第三方」共享任何资讯，这些全都未依法律要求、取得用户的选择同意。

「欧洲数位权利中心」创办人施伦斯（Max Schrems） 在声明中表示：「这显然与欧洲联盟通用资料保护规则（General Data Protection Regulation, GDPR）的法规背道而驰。」

「Meta没有说明要用这些数据做什么，因此可能会用于简单的聊天机器人、极其激进的个性化广告，甚至是杀手无人机。」

「欧洲数位权利中心」要求欧洲11个国家的资料保护当局在Meta新隐私权政策6月下旬生效前加以阻止，并进行全面调查。

「欧洲数位权利中心」表示，打算在未来几天内向其余欧盟成员国提出申诉。