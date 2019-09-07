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瑞士历史图片(#swisshistorypics) Rob Gnant：瑞士摄影界的“梵高”

A man sits holding a cigarette with his face painted as a clown.

斋戒期结束后的第一个星期一，瑞士东部举办的庆典，摄于1960年。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

(left) An abstract image of a man lifting ice, (right) a woman's back.

左图：在瑞士希尔河(Sihlsee)收集冰块，摄于1959/1960年；

右图：一位意大利女性在开往意大利的火车上，摄于1960年。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

Two people place a cover over a VW beetle car.

1951年瑞士嘉年华的筹备工作 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

Two young men jump to catch the same ball.

上个世纪50年代，瑞士卢塞恩两位年轻人正为竞相争抢一个球而跳跃在半空。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A group of men lined up on their hands and knees, polishing a wooden floor.

瑞士阿罗萨(Arosa)地区一家大型酒店的开幕季，摄于1959年。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

Portrait of a boy with a blackened face and holes in the sleeve of his pullover.

在其社会题材的摄影作品中，Gnant创造出一种具有社会意义的叙事感。这幅摄影作品是一组三张照片图集的其中之一，描绘的是比利时一位意大利籍矿工的儿子，摄于1953年。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A man wipes his face while standing in a room where clothes are hoisted on cables above his head.

比利时矿工们的更衣室，摄于1953年。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

An abstract image of an object hanging on hooks and clothes lying on the ground. Light comes from the the background.

比利时，摄于1952年 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A group of men take notes while a nurse demonstrates childcare with a replica baby.

瑞士为新手爸爸们开设的育儿课程，摄于1951年 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A young child sleeps while holding a doll.

Gnant游刃有余地善用光效与阴影的摄影技巧，在这幅拍摄一个沉睡中的孩子的照片中，发挥得淋漓尽致，摄于1960年。 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

Hands clasping a piece of mechanics equipment.

英国的一家捷豹汽车制造工厂，摄于1959年 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A male acrobat trapezing above an old fashioned aeroplane in mid-flight.

瑞士空中杂技演员，摄于1954年 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A woman dancers with her partner and looks up to the ceiling.

瑞士女性群舞，摄于1963年 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

A young girl stands in a street alone.

上个世纪60年代法国的一处矿区 (Rob Gnant / Fotostiftung Schweiz)

Rob Gnant：瑞士摄影界的“梵高”

深谙如何将重要的社会议题和强烈的视觉美学联系在一起的瑞士摄影师Rob Gnant，于今年8月驾鹤西归，与世长辞(法)外部链接，给世人遗留下一笔包括了逾20万张底片的丰厚艺术遗产。

身为瑞士在战后时期的一位举足轻重的摄影师，他的作品不仅涵盖了许多新闻时事图片，还涉及大量人物肖像。于此同时，Gnant对于纪录片电影也饶有兴味，这也促使他小试牛刀，担当了纪录片“A fleur d'eau”(英)外部链接的摄影师，随后该片在1963年戛纳电影节上斩获了当年短片金棕榈奖。

Gnant惯于黑白摄影，且深受其电影摄影风格的影响，这一点从为其所拍摄的静态照片增添几分动态的颗粒度和快速拍摄技巧中可见一斑。他在处理社会性题材的故事所采取的技巧与手法，让他赢得了来自业内同僚所给予的“瑞士摄影界的梵高”的美誉。

生前，Gnant通过聚焦不同工作场所，透视与洞悉社会边缘人群-譬如矿工群体，从而力求捕捉日常生活中的每一幅精彩一瞬。自战争硝烟散尽，这位摄影师便开始为城市与国家两个不同层面的冲突性对比，瑞士城市化进程，以及战后开拓创新等一系列毁誉参半的主题所深深打动，灵感如泉涌不断。

回首2015年Gnant在接受瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)采访(德)外部链接时曾云：“通过我的镜头，拍摄对象总是会清楚知道我在拍摄他们。我不是个(具有侵犯性的)狙击手。”

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