Rob Gnant：瑞士摄影界的“梵高”

深谙如何将重要的社会议题和强烈的视觉美学联系在一起的瑞士摄影师Rob Gnant，于今年8月驾鹤西归，与世长辞(法)外部链接，给世人遗留下一笔包括了逾20万张底片的丰厚艺术遗产。



身为瑞士在战后时期的一位举足轻重的摄影师，他的作品不仅涵盖了许多新闻时事图片，还涉及大量人物肖像。于此同时，Gnant对于纪录片电影也饶有兴味，这也促使他小试牛刀，担当了纪录片“A fleur d'eau”(英)外部链接的摄影师，随后该片在1963年戛纳电影节上斩获了当年短片金棕榈奖。



Gnant惯于黑白摄影，且深受其电影摄影风格的影响，这一点从为其所拍摄的静态照片增添几分动态的颗粒度和快速拍摄技巧中可见一斑。他在处理社会性题材的故事所采取的技巧与手法，让他赢得了来自业内同僚所给予的“瑞士摄影界的梵高”的美誉。



生前，Gnant通过聚焦不同工作场所，透视与洞悉社会边缘人群-譬如矿工群体，从而力求捕捉日常生活中的每一幅精彩一瞬。自战争硝烟散尽，这位摄影师便开始为城市与国家两个不同层面的冲突性对比，瑞士城市化进程，以及战后开拓创新等一系列毁誉参半的主题所深深打动，灵感如泉涌不断。



回首2015年Gnant在接受瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)采访(德)外部链接时曾云：“通过我的镜头，拍摄对象总是会清楚知道我在拍摄他们。我不是个(具有侵犯性的)狙击手。”

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