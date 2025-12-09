RSF：2025年全球67名记者遇害 以色列占逾4成

（法新社巴黎9日电） 无国界记者组织（RSF）今天表示，以色列连续3年成为杀害记者人数最多的国家。今年度全球遇害记者计67名，以军造成的占43%，有29名巴勒斯坦记者本年度内在加萨遭以军杀害。

法新社报导，总部设于巴黎的「无国界记者组织」在年度报告中指出，2025年全球被杀记者共计67人，较2024年增加1人。

「无国界记者组织」报告说，以色列军队造成的记者死亡人数占总数的43%，成为「记者最大的敌人」。这份报告记录了自2024年12月起的12个月内，全球记者死亡人数。。

最致命的一次攻击发生于今年8月25日加萨南部一家医院，在所谓「双重打击」行动中，共造成5名记者罹难，包括路透社和美联社的两名撰稿人。

RSF的数据显示，自2023年10月加萨冲突爆发以来，已有近220名记者遇害，以色列已连续3年名列杀害记者人数最多的国家。

此外，RSF年报也指出，2025年是墨西哥近3年来最致命的一年，共有9名记者遇害，尽管左翼总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）承诺要保护记者安全。

战火持续的乌克兰，今年有3名记者丧生；苏丹有4名，也成为全球记者最危险的地区之一。

无国界记者组织的报告也统计了全球因工作而被监禁的记者人数，数据显示，中国有121人、俄罗斯有48人、缅甸有47人，他们是压制记者最严重的国家。

报告称，截至2025年12月1日，统计全球47个国家，共有503名记者被拘留。（编译：纪锦玲）