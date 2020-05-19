美发学徒回到工作岗位-自4月27日起，瑞士美发师开始复工营业。

(Keystone / Alexandra Wey)

新冠肺炎疫情正在并将继续影响瑞士的学徒教育。专家表示，约三分之二的瑞士年轻人选择走职业技能路线，而现如今的疫情影响则令人担忧。

瑞士的双轨制职教体系(多语)外部链接倍受赞誉，通过就读职业学校，年轻人能把在职培训与课程学习相结合，从而培养出合格的劳动力。它被认为是瑞士经济成功的因素之一。但是疫情导致的瑞士国内隔离封锁严重影响了经济发展。

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出于担忧，政府于本月初宣布成立学徒教育工作组。工作组于成立之际发布声明(多语)外部链接：“我们料到众多公司会倒闭，从而导致学徒岗位消失。此外，对于那些刚完成学徒培训的人而言，就业难度在不断加大。”

工作组希望到2020年8月初，尽可能多的年轻人能够顺利获得学徒培训。

上周五政府补充道(多语)外部链接，在工作组最近一次会议之后，它已经为学徒教育支持项目划拨了额外的资金。

在疫情封锁期间，原本负责帮助学生联系学徒岗位的学校需停课八周，导致14-15岁的中学生更加难以找到学徒岗位。在此期间，一些公司对学徒进行了线上评审和视频面试，但并非所有公司都能这样操作。

研究：长期影响

5月15日政府表示，预计封锁对学徒教育的影响，以及对于随后学校复课和重启经济的影响，将会在5月份变得更加清晰。政府还警告称，未来数年内，学徒制都会感受到疫情影响。



资深教育经济学家斯特凡·沃尔特(Stefan Wolter)表示，受新冠病毒影响，他预计今年夏季的青年失业人数将大幅增加，此前他在5月9日的多家报纸采访中也表达了同样的忧虑。



他与瑞士教育研究协调中心的同事塞缪尔·吕蒂(Samuel Lüthi)于5月13日共同发布的一项研究(英)外部链接显示，这种影响可能旷日持久。该研究警告称，到2025年，瑞士可能会面临1.4万至2.3万个学徒岗位缺口，缺口大小取决于经济衰退的严重程度。



哪些群体受影响最严重呢？答案是：仍在寻找学徒岗位的离校生(一半的学徒岗位已经招录到学徒)；“学术表现不佳的年轻人”，他们通常要花更长的时间才能找到学徒岗位；以及那些在餐饮和旅游业等疫情重灾领域寻求学徒岗位的人。

当下公司面临疫情压力，会希望留用有经验的学徒毕业生(大多数学徒通常会前往别处就业，腾出学徒岗位给后来者)，但由于公司已经与离校生签订了学徒协议，公司难以留住资历较老的学徒。

喜忧参半

“学徒脉动”研究项目(法、德)外部链接是瑞士最大的学徒教育工作平台Yousty.ch(法、德)外部链接与瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)教育系统主席团(多语)外部链接之间的合作项目，该项目近期发表了有关新冠肺炎影响的研究结果。报告内容让人喜忧参半。

先谈谈坏消息，接受调查的学徒培训公司表示，受疫情影响，今年秋季2.8%的新学徒岗位已经被削减，计划今年秋季会在此基础上再削减5.5%的学徒岗位。

研究作者通过电子邮件告诉瑞士资讯swissinfo.ch，好消息在于：“目前来看，2020年仍有超过1.49万个学徒岗位对外开放，这几乎与封锁措施开始之际持平。这意味着学生依然可以找到学徒岗位，算是个好兆头。此外，一些受调公司表示，他们计划提供更多的学徒岗位，给年轻人一个机会。”

该项目还指出，即将毕业的学徒就业前景不明朗：约25%的学徒在完成培训后被所在的公司全职雇佣的可能性，比以往更低。

继续寻找

各州的情况也是好坏参半：日内瓦州的学徒岗位比去年减少了1000个(法)外部链接，但是巴塞尔市州(德)外部链接通报的学徒协议数量比去年增加了44份，并且没有因疫情危机而终止任何学徒协议。

造成这种差异的部分原因在于，德语区学徒协议的签订时间，通常比意大利语区和法语区要早。

与此同时，专家建议那些就业前景不明的毕业生继续寻找工作。

“宁可稍晚些再开始学徒培训，比如在秋季更困难的就业形势下开始培训，也不要经历一段过渡期(即离校后和学徒培训前的过渡时间)。在大多数情况下，一年的过渡期对你未来的就业没有太大帮助，” Yousty.ch的Urs Casty告诉《新苏黎世报》(NZZ 德)外部链接。

此外，专家还表示，有些离校生可能不得不放弃他们的”梦想学徒工种” ，比如最受欢迎的办公室工作，转而寻找其他学徒工种。



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