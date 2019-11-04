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电讯科技 电话亭在瑞士成为历史

Phone boxes

2017年洛桑街角的一个电话亭，已经被转变成一个旧书交换场所。

(Keystone)

瑞士的最后一个公共电话亭将被拆除，在瑞士的法语区电话亭早已销声匿迹，而在德语区直至2019年11月底，公共电话亭将享受为数不多的最后时日。

公共电话亭的“末日”定在11月28日，这一天瑞士电讯公司Swisscom将在瑞士东部阿尔高州的巴登拆除全瑞士最后一个电话亭。

多少人在电话亭中度过难忘的时刻，无论是爱的誓言、揪心的哭诉、惊人的消息，或者只是最日常的闲聊，电话亭曾是一个私密温暖的小世界，而如今的瑞士电话亭时代即将终结。这一曾经遍布每个街角的风景元素，就此消失在人们的视野中。

Swisscom的最后拆除工作不想做得那么悄无声息，届时会举办一个内部活动，而这历史性的最后一个公共电话亭，将作为展品被陈列在伯尔尼通讯博物馆里。

1995年是电话亭的高峰期，那个时期，全瑞士的城镇小村共有58'000个这样的小玻璃房，瑞士的第一个公共电话亭于1881年出现在苏黎世Fraumünster的邮局里。

随着移动电话的普及，从上世纪90年代起，手机就掩盖了电话亭的光芒。2004-2016年根据Swisscom的数据，瑞士公共电话亭的数量减少了95%。

有些被拆除的电话亭被派上了新用场，比如在开放式大办公室中作为一个静谧的休息空间、吸烟室等，如果有人想在自家花园里立个旧电话亭，可以花3500瑞郎(28000人民币)购买一个，费用中附带运费。

电信 消逝的电话亭，永不消逝的电波

曾几何时，这里是如胶似漆的恋人们耳鬓厮磨、偷偷幽会的伊甸园，这里是爱抽烟的隐君子们一边吞云吐雾、一边闲聊数小时的乐土，这里是无家可归的流浪汉寻求暂避的栖身之所，这里是调皮捣蛋的孩子们玩电话恶作剧的小小天地。然而时光已逝、乐园不再：自2018年起，对这些承载着无数记忆的电话亭拥有绝对支配权的瑞士...

Keystone-SDA/ts

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