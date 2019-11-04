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電訊科技 電話亭在瑞士成為歷史

2017年洛桑街角的一個電話亭，已經被轉變成一個舊書交換場所。

2017年洛桑街角的一個電話亭，已經被轉變成一個舊書交換場所。

(Keystone)

瑞士的最後一個公共電話亭將被拆除，在瑞士的法語區電話亭早已銷聲匿跡，而在德語區直至2019年11月底，公共電話亭將享受為數不多的最後時光。

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公共電話亭的“末日”定在11月28日，這一天瑞士電訊公司Swisscom將在瑞士東部阿爾高州的巴登拆除全瑞士最後一個電話亭。

多少人在電話亭中度過難忘的時刻，無論是愛的誓言、揪心的哭訴、驚人的消息，或者只是最日常的閒聊，電話亭曾是一個私密溫暖的小世界，而如今的瑞士電話亭時代即將終結。這一曾經遍布每個街角的風景元素，就此消失在人們的視野中。

Swisscom的最後拆除工作不想做得那麼悄無聲息，屆時會舉辦一個內部活動，而這歷史性的最後一個公共電話亭，將作為展品被陳列在伯恩通訊博物館裡。

1995年是電話亭的高峰期，那個時期，全瑞士的城鎮小村共有58'000個這樣的小玻璃房，瑞士的第一個公共電話亭於1881年出現在蘇黎世Fraumünster的郵局裡。

隨著移動電話的普及，從上世紀90年代起，手機就掩蓋了電話亭的光芒。 2004-2016年根據Swisscom的數據，瑞士公共電話亭的數量減少了95%。

有些被拆除的電話亭被派上了新用場，比如在開放式大辦公室中作為一個靜謐的休息空間、吸煙室等，如果有人想在自家花園裡立個舊電話亭，可以花3500瑞郎(3544.5美金)購買一個，費用中附帶了運費。

电信 消逝的电话亭，永不消逝的电波

曾几何时，这里是如胶似漆的恋人们耳鬓厮磨、偷偷幽会的伊甸园，这里是爱抽烟的隐君子们一边吞云吐雾、一边闲聊数小时的乐土，这里是无家可归的流浪汉寻求暂避的栖身之所，这里是调皮捣蛋的孩子们玩电话恶作剧的小小天地。然而时光已逝、乐园不再：自2018年起，对这些承载着无数记忆的电话亭拥有绝对支配权的瑞士...

Keystone-SDA/ts

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