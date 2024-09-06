Telegram执行长痛批法国 以第3方贴文起诉为错误做法

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（法新社巴黎5日电） 加密通讯软体Telegram创办人兼执行长度洛夫（Pavel Durov）今天痛批法国上月因Telegram未能遏制极端主义和非法内容即逮捕并起诉他。

度洛夫在Telegram发表一篇长文，这是他被捕后首度发表评论。他表示，让他为别人的内容负责是件「令人惊讶」的事。 他说：「利用智慧型手机时代之前的法律，以第3方在一名执行长管理的平台上所犯的罪行来起诉他，这是被误导的做法。」 他还猛烈抨击声称「Telegram是某种无政府主义天堂」的说法「全然不实」，并坚称：「我们每天都会删除数以百万计的有害发文和频道。」

法国指控向Telegram提出请求但没收到回应，度洛夫对此予以否认，并称他亲自帮法国当局「与Telegram建立一条热线，以因应法国的恐怖主义威胁」。

但他在文末以更愿意和解的语气说，Telegram用户数与日俱增，「造成了发展期阵痛，使得罪犯更容易滥用我们的平台」。Telegram目前在全球拥有9.5亿用户。 他说：「这就是为什么我把确保我们在这方面大幅改进作为我的个人目标。」他补充说，这个问题正在「内部」解决，未来将分享更多细节。