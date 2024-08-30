Telegram执行长遭起诉 马克宏为给予法国国籍辩护

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（法新社巴黎29日电） 法国总统马克宏今天为给予加密通讯软体Telegram执行长度洛夫（Pavel Durov）法国国籍的决定辩护。度洛夫因旗下热门的Telegram上有非法内容传播而可能受审。

马克宏（Emmanuel Macron）访问塞尔维亚时向媒体表示，他不知道度洛夫会来法国，并否认曾对这位出生于俄罗斯的亿万富豪发出「任何邀请」。

马克宏说：「我们是权力分立的国家。我完全不知道他要来。这是很正常的事。」

马克宏说，他「完全」支持给予度洛夫公民身分的决定，又说这是一项针对「努力学习法文」和在「世界上发光发热」人士的「策略」。

39岁的度洛夫周末在巴黎郊外的布杰机场（Le Bourget Airport）遭到拘留，引起各界关注，他28日傍晚因为与Telegram有关的一系列违规行为遭到起诉。他也遭禁止出境。

人们对度洛夫遭拘留的时间点与情况有诸多疑问，支持者视他为言论自由的拥护者，批评者视他为刻意让Telegram失控的危险人物。

根据知悉调查情况的消息人士，度洛夫接受侦讯时强调他与法国国家元首的关系。

「世界报」（Le Monde）28日报导，度洛夫在2021年获得法国国籍前，曾在数个场合与马克宏会面。度洛夫是透过保留给被视为对法国有特殊贡献者的特别程序获得法国国籍。

度洛夫的委任律师卡明斯基（David-Olivier Kaminski）说，暗指度洛夫可能涉及在Telegram犯下的任何罪行是「荒谬的」，又说：「Telegram在各层面都遵守欧洲关于数位科技的规定。」

在莫斯科，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）警告法国不要把此案变成「政治迫害」，强调度洛夫是「俄罗斯公民」，「我们会关注接下来的发展」。

同为科技大亨的社群平台X执行长马斯克（Elon Musk），也使用主题标签「#释放度洛夫」（#FreePavel）发文声援他。度洛夫遭起诉后，马斯克在X发布一张迷因，是一台监视器架在刻有法国座右铭「自由、平等、博爱」的建筑物上。