« #MeToo a eu un début fracassant, c’était nécessaire »

Keystone-SDA

"Le mouvement #MeToo a eu un début fracassant, c'était nécessaire", a déclaré l'acteur Jean Dujardin devant l'Assemblée nationale, à propos de la vague de libération de la parole des victimes de violences sexuelles, qui a démarré il y a huit ans dans le cinéma.

(Keystone-ATS) La star de « The Artist » et « OSS 117 » a été entendue début mars aux côtés de trois autres acteurs français, Pio Marmaï, Gilles Lellouche et Jean-Paul Rouve, par la commission d’enquête sur les violences dans le cinéma. L’audition s’était tenue à huis clos mais son verbatim a été publié mardi.

« Au début, j’ai eu le sentiment que ça commençait mal mais il ne pouvait pas en aller autrement: il fallait taper fort pour que la parole soit entendue, ce qui est encore le cas », a déclaré l’acteur oscarisé pour « The Artist ».

« On ne dit plus ce qu’on disait il y a dix ou quinze ans et on ne le dira plus non plus dans dix ans (…) J’ai le sentiment que le réflexe sexiste et la phrase lourde tendent à disparaître », a-t-il ajouté. Il a aussi expliqué sa stratégie pour éviter les ambiances toxiques sur les tournages.

« Généralement, quand je rencontre un metteur en scène, je lui pose une question un peu crue (…): ‘Est-ce que t’es un connard ?’ (…) Je veux juste savoir si je vais être témoin de scènes un peu gênantes, humiliantes. Je n’ai pas envie de ça. (…) Et, généralement, cela n’arrive pas: la personne n’est jamais désagréable, peut-être parce qu’elle sait que ça peut sortir », a-t-il raconté.