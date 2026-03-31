«L’Iran sera à la Coupe du monde aux Etats-Unis», annonce Infantino

Keystone-SDA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assuré mardi à l’AFP que l’Iran "sera à la Coupe du monde" et disputera ses matches de premier tour comme prévu aux USA cet été. Il assistait à un match amical de la sélection iranienne près d’Antalya.

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(Keystone-ATS) «On est là pour ça. On se réjouit parce que c’est une très, très forte équipe, je suis très content», a ajouté le président de la FIFA à la mi-temps de ce match contre le Costa Rica.

«J’ai vu l’équipe, j’ai parlé aux joueurs, à l’entraîneur, donc tout va bien», a-t-il poursuivi, précisant que «les matches seront où ils doivent être, selon le tirage au sort».

D’après le calendrier officiel du Mondial, l’Iran doit disputer son premier tour sur le sol des Etats-Unis, co-organisateurs du tournoi avec le Mexique et le Canada. Après la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) à Los Angeles, la sélection iranienne doit jouer contre l’Egypte à Seattle (27 juin).

Le calendrier initial devrait être maintenu

Après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février, l’Iran avait demandé à jouer ses rencontres du premier tour au Mexique. Mi-mars, le patron de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, avait indiqué «être en négociations avec la FIFA pour que les matches de l’Iran (…) se déroulent au Mexique» et non sur le sol américain, comme prévu jusqu’ici.

Selon les déclarations de Gianni Infantino à l’AFP, le calendrier initial sera maintenu.

La présence du patron de la FIFA pour le match de mardi contre le Costa Rica n’avait pas été annoncée. Il s’est installé en tribune peu avant le coup d’envoi de la rencontre et a posé pour des photos avec plusieurs membres de la fédération iranienne.