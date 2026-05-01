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1er mai: manifestation non autorisée après le défilé à Zurich

Keystone-SDA

A la suite du défilé officiel du 1er mai dans la ville de Zurich, une manifestation non autorisée a eu lieu. Pour la première fois depuis longtemps, la police a d'abord laissé faire.

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(Keystone-ATS) Plusieurs centaines de personnes ont pris part à la manifestation, a constaté un journaliste de l’agence de presse Keystone-ATS. En marge de celle-ci, un motard de la police a été agressé, ce qui a poussé plusieurs agents à intervenir pour maîtriser l’agresseur.

La manifestation non autorisée a sillonné le 4ème arrondissement. Les manifestants ont notamment traversé à deux reprises la Bäckeranlage, où se trouvaient également des familles et des enfants.

Auparavant, selon les organisateurs, environ 15’000 personn avaient participé au rassemblement officiel. Celui-ci s’est déroulé dans un climat globalement pacifique, mais des dégâts matériels isolés ont été constatés en cours de route.

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