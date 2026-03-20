3,4 milliards pour la défense sol-air, les drones et le cyberespace

Keystone-SDA

En 2026, l'armée suisse mettra la priorité sur l'extension de la défense sol-air, la protection contre les mini-drones et le cyberespace. Le Conseil fédéral demande à cet effet un crédit total de 3,4 milliards de francs.

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(Keystone-ATS) La priorité est donnée à la défense contre les menaces aériennes. Une enveloppe de 1,8 milliard de francs est prévue pour acheter des unités de feu supplémentaires et pour remplacer les systèmes de défense contre avions de courte portée.

Un budget de 70 millions est dédié à la protection contre les attaques de mini-drones. Par ailleurs un nouveau système de radar semi-stationnaire sera acquis pour 150 millions de francs.

Comme annoncé début mars, le ministre de la défense Martin Pfister sollicite également un financement supplémentaire de 394 millions pour l’achat des F-35. Ce crédit devrait permettre d’acheter 30 jets de combat.

Quelque 370 millions sont dédiés au domaine cyber. Le programme immobilier sera doté de 562 millions de francs.