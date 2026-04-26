50’000 participants au «slowUp» de Morat (FR)

Keystone-SDA

Près de 50'000 cyclistes, patineurs à roulettes, amateurs de trottinette ou marcheurs ont pris part dimanche à la 25e édition "slowUp" organisée autour du lac de Morat (FR). La plus ancienne des fêtes de la mobilité douce a bénéficié d'une météo printanière.

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(Keystone-ATS) Cette édition anniversaire a marqué une étape importante dans l’histoire du slowUp du lac de Morat, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué. Depuis un quart de siècle, l’événement est synonyme d’activité physique, de plaisir et de découverte conviviale de la région.

Comme tous les ans, beaucoup de jeunes ont pris part à la manifestation, côtoyant notamment des familles avec enfants sur les 33 kilomètres de routes fermés pour l’occasion au trafic motorisé,

Tout au long du parcours, les partenaires ont proposé des activités interactives, des concours et des stands d’information, offrant des expériences supplémentaires aux participantes et participants.