La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

A 94 ans, le capitaine Kirk annonce un album de metal

Keystone-SDA

"J'ai exploré l'espace, le temps. Maintenant... la distorsion": à 94 ans, l'acteur William Shatner, célèbre interprète du Captain Kirk dans la série télévisée "Star Trek", a annoncé vendredi la sortie prochaine d'un album de heavy metal.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Oui, vous avez bien lu […] Des reprises de légendes comme Black Sabbath, Iron Maiden et Judas Priest et quelques titres originaux forgés dans le même feu cosmique», écrit l’acteur canadien sur le réseau social X, accompagnant le message d’une image de lui sur fond rouge et enfumé.

William Shatner a incarné l’audacieux capitaine James T. Kirk dans la série télévisée de science-fiction des années 1960, qui suit l’équipage d’un vaisseau spatial diffusant des idéaux humanistes à travers la galaxie.

A 94 ans, «on monte le volume»

Il a également tenu le rôle-titre de la série policière «T.J. Hooker» et remporté un Golden Globe ainsi qu’un Primetime Emmy pour son rôle dans «Boston Legal». En 2021, il est devenu la personne la plus âgée à aller dans l’espace, en embarquant à 90 ans à bord d’un engin de Blue Origin.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, William Shatner a toujours fait de la musique, avec toutefois beaucoup moins de succès et un second degré assumé.

En dévoilant son nouvel album, il n’a montré aucune intention de lever le pied. «Une intensité sincère. Une exploration sans excuses. A 94 ans, on ne ralentit pas. On monte le volume», écrit-il.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision