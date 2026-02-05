A Lausanne, les oppositions pleuvent sur le futur quartier Rasude

Keystone-SDA

Mis à l'enquête jusqu'au 18 décembre, le nouveau plan de quartier de la Rasude, à l'est de la gare de Lausanne, a soulevé une brassée d'oppositions. Des séances de conciliation auront lieu prochainement avec les opposantes et opposants.

2 minutes

(Keystone-ATS) La mise à l’enquête a fait l’objet d’un millier d’oppositions et d’une observation. Parmi les oppositions, 940 sont issues d’un formulaire-type diffusé par l’association «Périrasude», dont plus de 320 sont signées par des non-Lausannois. Au final, une soixantaine proviennent de démarches individuelles, explique jeudi la municipalité dans un communiqué.

Eléments à clarifier

Certaines oppositions mettent en lumière des «compréhensions différentes» du projet, observe la municipalité qui souhaite «clarifier quelques éléments qui ont pu faire l’objet d’interprétations divergentes». Elle rappelle que le site accueillera quelque 500 habitants et 1200 emplois.

Le futur quartier accordera une place centrale à des espaces publics et prévoit la plantation de 80 arbres «majeurs». La quasi totalité des bâtiments existants sera conservée, avec deux nouvelles constructions: l’une des deux sera une tour, mais celle-ci ne dépassera pas la tour Edipresse, assure la ville. La ligne d’horizon et les échappées visuelles seront préservées, ajoute-t-elle.

Des séances de conciliation seront organisées prochainement avec les opposantes et opposants, dans une volonté de dialogue constructif, précise le communiqué. Le projet définitif sera ensuite soumis au Conseil communal pour adoption, puis au canton.