A Paris, un adieu ému à l’actrice Nathalie Baye

Keystone-SDA

Le monde du cinéma et une foule d'anonymes ont rendu vendredi à Paris un dernier hommage à l'actrice Nathalie Baye. La cérémonie a été marquée par le discours poignant de sa fille Laura Smet, pour une "maman fabuleuse".

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(Keystone-ATS) «Ma mère, c’était quelqu’un de vrai, de tendre, de juste, de solide. Elle s’est toujours occupée des autres plus que d’elle-même», a déclaré l’actrice de 42 ans, fille du chanteur Johnny Hallyday, la voix brisée par l’émotion.

«Elle m’a donné tellement d’amour, tellement de force. Elle m’a relevée quand j’étais par terre, moi et beaucoup d’autres. C’était une amie incroyable, une amoureuse éternelle et une mère fabuleuse», a poursuivi Laura Smet.

Grands noms du cinéma

Le cercueil blanc de l’actrice décédée vendredi dernier à 77 ans était arrivé en milieu de matinée à l’église Saint-Sulpice, au coeur du VIe arrondissement, où elle vivait. Dans la nef, la dépouille a été accueillie par la voix de l’actrice Valérie Lemercier, entamant «Mon amie la rose», avec un guitariste.

Dans l’église, quelque 400 invités dont Brigitte Macron et de grands noms du cinéma: Catherine Deneuve, Roschdy Zem, Francis Huster, Josiane Balasko, André Dussollier, Clovis Cornillac ou Guillaume Canet…

Une petite centaine d’anonymes avaient aussi pu prendre place. Sylvie Vartan, qui avait aussi partagé la vie de Johnny, et son fils David Hallyday étaient arrivés parmi les premiers.

Sur la couverture du livret de messe, une photo de l’actrice, souriante et élégante, assise sur les marches d’un escalier. A l’intérieur, une autre image, la montrant, toujours souriante, nez contre nez avec Laura Smet, alors en bas âge. A la sortie, le cercueil a de nouveau été applaudi, selon la tradition réservée aux artistes, sous un beau soleil de midi.

Impressionnante filmographie

Nathalie Baye est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Née le 6 juillet 1948, elle avait su casser son image classique pour donner libre cours à sa fantaisie et s’offrir une impressionnante filmographie avec une centaine de longs métrages.

De François Truffaut («La Nuit américaine»…) à Xavier Dolan («Juste la fin du monde») en passant par Bertrand Blier («Notre histoire»), Tonie Marshall («Vénus Beauté»), Claude Chabrol («La Fleur du mal»), Jean-Luc Godard («Sauve qui peut (la vie)», «Détective») ou encore le Valaisan Frédéric Mermoud («Moka»).

Elle a été multirécompensée aux César (deux fois pour un rôle principal, deux fois pour un second rôle), raflant notamment la statuette trois années de suite de 1981 à 1983, puis de nouveau en 2006 pour «Le petit lieutenant».

La comédienne a aussi fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans «Arrête-moi si tu peux» de Steven Spielberg. L’actrice sera inhumée «dans la stricte intimité» d’ici quelques jours.