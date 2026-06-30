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Accident mortel de la circulation aux Crosets (VS)

Keystone-SDA

Un ressortissant portugais de 34 ans a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi, aux Crosets. L'homme a perdu la maitrise de sa voiture pour une raison qui demeure à déterminer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident mortel s’est produit mardi vers 01h00, alors que l’infortuné circulait entre la station chablaisienne et la Croix de l’Aiguille. A la suite d’une manœuvre en marche arrière, le véhicule a glissé et a dévalué un talus situé en aval, avant de s’immobiliser contre un arbre, selon un communiqué de la Police cantonale valaisanne, diffusé mardi.

Malgré les soins prodigués, les secouristes dépêchés sur les lieux n’ont pu que constater le décès du conducteur. Blessée, sa passagère a quant à elle été héliportée à l’hôpital de Sion.

Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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