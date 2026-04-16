Acte meurtrier au couteau: deux morts et deux blessés à Urnäsch/AR

Keystone-SDA

Un crime violent a fait deux morts, jeudi matin à Urnäsch (AR). Un Turc de 23 ans aurait poignardé une Russe de 48 ans chez elle ainsi qu'une autre femme à l'identité encore inconnue. Une fille de 7 ans a été blessée, de même que l'auteur présumé du double meurtre.

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(Keystone-ATS) Les faits sont survenus dans une maison située à l’écart du village d’Urnäsch. La police d’Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 08h00 que des personnes blessées s’y trouvaient, indique-t-elle.

Dans un appartement, les forces d’intervention ont trouvé notamment la locataire des lieux et une femme encore non identifiée, qui lui rendait apparemment visite. Malgré les premiers soins apportés, elles ont succombé, sur place, aux coups de couteau mortels.

La fille de la locataire a été hospitalisée avec des blessures indéterminées. Elle dispose de la nationalité suisse.

Connu de la police

L’auteur présumé du double meurtre, domicilié dans la région, a aussi été transporté à l’hôpital avec des blessures au couteau. Il est connu des services de police, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Aucun des deux blessés n’est en danger de mort.

Le Ministère public des Rhodes-Extérieures a ouvert une enquête pénale pour établir les circonstances et les causes du crime, ainsi que les éventuels liens entre les protagonistes.