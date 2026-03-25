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Addictions: Instagram et YouTube condamnés aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Instagram et YouTube, jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine, ont été condamnés à verser au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante, selon la lecture du verdict mercredi.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le jury d’un tribunal civil de Los Angeles a aussi retenu que Meta, la maison mère d’Instagram, et YouTube (Google), avaient agi frauduleusement, de façon délibérée, ouvrant la voie à des «dommages punitifs» supplémentaires qui doivent encore être déterminés après la fin de la lecture du verdict.

Le verdict, inédit, crée un précédent pour des milliers de plaignants aux Etats-Unis qui accusent les grandes plateformes d’être responsables d’une épidémie d’addiction aux réseaux sociaux.

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