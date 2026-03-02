Adoption facilitée pour les enfants suisses nés d’un don de sperme

Keystone-SDA

Les enfants issus d'un don de sperme doivent pouvoir être plus facilement adoptés par le conjoint ou le partenaire du parent légal. Le National a adopté lundi, par 121 voix contre 55, un projet du gouvernement en ce sens, en le modifiant. L'UDC était opposée.

(Keystone-ATS) La modification vise les cas où l’enfant vit avec son parent légal et le parent d’intention dès sa naissance. Les enfants nés grâce à d’autres méthodes de procréation médicalement assistées (PMA) autorisées à l’étranger, y compris la gestation par autrui, sont également concernés.

Seule l’UDC s’est opposée au projet. Roger Golay (MCG/GE) a parlé de «précipitation malencontreuse» alors que la modification ne concerne «que quelques habitants».

Le National a apporté quelques retouches à la copie gouvernementale. Il a notamment renoncé à l’exigence selon laquelle le couple doit avoir fait ménage commun pendant au moins trois ans. L’idée d’une parentalité envisagée de manière durable avec une responsabilité conjointe de l’enfant a été préférée.

Le dossier passe au Conseil des Etats.