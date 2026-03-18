AerCap commande 100 monocouloirs A320 et A321 à Airbus

Keystone-SDA

Le loueur d'avions irlandais AerCap a passé à Airbus une commande ferme pour 100 monocouloirs de type A320 et A321, ont annoncé mercredi les deux entreprises. L'ordre porte sur 23 appareils A320neo et 77 A321neo, une version allongée.

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(Keystone-ATS) AerCap a souligné dans un communiqué distinct que cette commande correspondait à 55 nouvelles commandes fermes et à l’activation de 45 options d’achat, et que les livraisons des aéronefs étaient prévues entre 2028 et 2034.

Le géant irlandais de la location d’appareils a en outre conclu des accords avec le motoriste CFM, coentreprise de General Electric et Safran, pour louer à long terme 48 moteurs LEAP équipant des monocouloirs Airbus et Boeing, et pour des livraisons à partir du second trimestre 2026.

Le montant de ces contrats n’a pas été divulgué. Airbus ne publie plus ses tarifs catalogue depuis 2018. Sur cette base, jamais appliquée, la transaction dépasserait 12 milliards de dollars (9,4 milliards en francs).

Selon certains experts, les prix des avions aussi bien d’Airbus que de Boeing ont augmenté d’à peu près 30% en huit ans.

La gamme A320 est le monocouloir le plus populaire au monde, avec plus de 19’000 commandes enregistrées à l’échelle mondiale.