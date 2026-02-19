La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Affaire Epstein: l’ex-prince Andrew a été arrêté

Keystone-SDA

L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles", a annoncé jeudi la police de Windsor. Des perquisitions ont actuellement lieu à deux adresses en Angleterre, en lien apparent avec ces accusations.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu’à récemment, a confirmé l’arrestation du frère de Charles III dans un communiqué.

Elle avait auparavant indiqué «évaluer» des informations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein, du temps où il était émissaire du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.

