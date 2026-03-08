Aigle: Grégory Devaud et Stéphane Montangero passent la rampe
Le syndic sortant Grégory Devaud (PLR) et l'actuel président du Grand Conseil vaudois Stéphane Montangero (PS) ont tous deux été élus au premier tour dimanche lors des élections à la Municipalité d'Aigle. Les trois autres sortants semblent bien placés pour le second tour.
(Keystone-ATS) Seules 25 voix séparent l’ancien député et l’actuel premier citoyen du canton de Vaud, puisque Grégory Devaud remporte 56,9% des suffrages (1765 voix) et Stéphane Montangero 56,1% (1740 voix). Un second tour sera nécessaire pour les sortants Fabrice Cottier (PLR – 45,8%), Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne – 44,6%) et Maude Allora (AlternativesS – 39,2%).
Avec un score de 34,3%, seul le PLR Jean-Marc Soutter semble en mesure de pouvoir venir jouer les trouble-fête. Ayant tous deux récolté environ 26% des voix, les candidats Claudia Manna (Les Vert-e-s) et Gabriel Clément (UDC) semblent distancés.