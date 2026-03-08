La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Aigle: Grégory Devaud et Stéphane Montangero passent la rampe

Keystone-SDA

Le syndic sortant Grégory Devaud (PLR) et l'actuel président du Grand Conseil vaudois Stéphane Montangero (PS) ont tous deux été élus au premier tour dimanche lors des élections à la Municipalité d'Aigle. Les trois autres sortants semblent bien placés pour le second tour.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Seules 25 voix séparent l’ancien député et l’actuel premier citoyen du canton de Vaud, puisque Grégory Devaud remporte 56,9% des suffrages (1765 voix) et Stéphane Montangero 56,1% (1740 voix). Un second tour sera nécessaire pour les sortants Fabrice Cottier (PLR – 45,8%), Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne – 44,6%) et Maude Allora (AlternativesS – 39,2%).

Avec un score de 34,3%, seul le PLR Jean-Marc Soutter semble en mesure de pouvoir venir jouer les trouble-fête. Ayant tous deux récolté environ 26% des voix, les candidats Claudia Manna (Les Vert-e-s) et Gabriel Clément (UDC) semblent distancés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision