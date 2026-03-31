Alexandre Démétriadès démissionne du Grand Conseil vaudois

Keystone-SDA

Alexandre Démétriadès démissionne du Grand Conseil vaudois. Parmi les députés les plus actifs du Parlement, le socialiste estime qu'il est temps de "faire une pause" dans son engagement cantonal, lui qui est pressenti pour devenir syndic de Nyon.

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(Keystone-ATS) Sa lettre de démission a été lue mardi après-midi par le président du Grand Conseil, Stéphane Montangero. Dans cette lettre, Alexandre Démétriadès a rappelé qu’il avait été élu en 2013, à 22 ans seulement. Un Parlement dont il a été le benjamin avant d’en devenir un des vétérans, a-t-il relevé. Il a appelé ses collègues à se montrer «à la hauteur du potentiel de ce magnifique canton.»

Durant sa carrière de député, Alexandre Démétriadès a notamment présidé la Commission des institutions et des droits politiques, pilotant notamment la révision de la loi sur le Grand Conseil. «Un travail de longue haleine», a-t-il reconnu. Il a aussi siégé plusieurs années au sein de la Commission des finances.

Il sera remplacé au Grand Conseil par la première des viennent-ensuite du district de Nyon, Chloé Besse.

Pour mémoire, Alexandre Démétriadès a terminé en tête des deux tours lors des élections à la Municipalité de Nyon. Avec une gauche majoritaire à l’exécutif et le départ du syndic de longue date Daniel Rossellat, il pourrait prétendre à devenir syndic.

Dans une interview à La Côte, Alexandre Démétriadès affirme toutefois mardi que sa décision de quitter le Grand Conseil a été prise «indépendamment de cette question de syndicature.» La candidate ou le candidat de la plateforme rose-verte sera désigné en assemblée et une communication devrait être faite jeudi, a-t-il dit.