Allemagne: le sauvetage de la baleine entre dans une phase décisive

Keystone-SDA

La nouvelle tentative de sauvetage de la baleine échouée au large des côtes de la mer Baltique, en Allemagne, entre dans une "phase décisive", ont indiqué vendredi les autorités régionales. Le cétacé montre davantage d'activité que ces derniers jours.

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(Keystone-ATS) Selon Till Backhaus, ministre de l’Environnement du Land de Meckembourg-Poméranie-Occidentale (nord-est), qui a approuvé mercredi un projet de sauvetage à l’initiative d’entrepreneurs, la baleine a une «chance» de survie.

L’équipe de secours a été vue vendredi s’approchant de la baleine près de l’île de Poel pour prendre des mesures préparatoires, alors que l’animal montrait un niveau d’activité accru comparé à ces derniers jours, en battant la queue hors de l’eau.

M. Backhaus a dit être «heureux» de constater que la baleine était «dans un meilleur état que certains ne l’avaient supposé».

Les personnes mobilisées affirment procéder avec prudence afin de ne pas stresser davantage la baleine, et ne peuvent pour l’instant pas dire exactement quand elle pourra être soulevée.

Le projet des entrepreneurs consiste à dégager le cétacé au niveau des nageoires à l’aide de jets d’eau, à le soulever grâce à des coussins pneumatiques et à le transporter via un système de pontons.

Dérives dénoncées

Les tentatives de sauvetage de l’animal, qui a été surnommé «Timmy» et dont le sort émeut l’Allemagne depuis plusieurs semaines, avaient été stoppées début avril face aux très faibles chances de survie estimées par les scientifiques.

Les opérations ont tenu en haleine la presse allemande, qui a couvert chaque rebondissement, et la police fluviale a dû maintenir les embarcations de curieux à distance.

La forte émotion suscitée par le sort de l’animal a mené à de nombreuses dérives, selon Till Backhaus qui a dénoncé des menaces de mort à l’encontre des secouristes, de faux appels aux dons, de faux documents ou encore de fausses vidéos générées par intelligence artificielle.

Des manifestations régulières ont par ailleurs été organisées en soutien à l’animal, appelant à la reprise des opérations de sauvetage.