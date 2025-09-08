La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Allemagne : les exportations vers les USA au plus bas depuis 2021

Keystone-SDA

Les exportations allemandes sont reparties à la baisse en juillet, celles vers les États-Unis tombant à leur plus bas depuis 2021 sous l'effet des droits de douane de l'administration de Donald Trump, a indiqué lundi l'office Destatis.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’indicateur a reculé de 0,6% sur un mois, moins bien que le consensus interrogé par Factset qui tablait sur une stagnation.

Les exportations vers les Etats-Unis, qui restent le premier partenaire commercial, ont chuté de 7,9% par rapport à juin, marquant un quatrième mois consécutif de baisse, note Destatis.

Sur un an, les exportations outre-Atlantique s’effondrent de 14,1 %.

Washington a mis en place début août des surtaxes de 15% sur les importations européennes, nuisant à la compétitivité des produits allemands.

Le reste du tableau est contrasté, les exportations vers la République populaire de Chine ayant reculé de 7,3 % sur un mois tandis que celles vers l’Union européenne ont progressé de 2,5 %, soutenues par la zone euro.

Dans le même temps, la production industrielle allemande est repartie en hausse en juillet, de 1,3%, a indiqué Destatis dans un communiqué séparé.

Cette hausse efface le recul du mois précédent – révisé de -1,9% à -0,1% par l’Office – et confirme la volatilité d’un secteur toujours affecté par les incertitudes géopolitiques.

La hausse de la production en juillet s’explique surtout par un bond du secteur de la machine-outil (+9,5 %) et le soutien de l’automobile (+2,3 %) et la pharmacie (+8,4 %), tandis que l’énergie a reculé (-4,5 %).

«Malgré un climat général encore prudent, la tendance haussière des anticipations des entreprises suggère un possible point bas de l’industrie au cours de l’année», a commenté le ministère de l’Economie dans un communiqué.

Après un démarrage du troisième trimestre moins mauvais que redouté, «l’économie allemande continue vraisemblablement de stagner» et reste en «quête du remède adéquat pour se relancer» sur fond de politique douanière restrictive des États-Unis, estime Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

