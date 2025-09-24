Analyse sur la mise en place d’un bouclier fiscal jurassien
Le Parlement jurassien a adopté mercredi par 30 voix contre 27 une motion PLR transformée en postulat demandant au Gouvernement d'étudier les effets de la mise en place d'un bouclier fiscal axé sur le revenu imposable. La gauche a fait front contre ce texte qui favorise à ses yeux les plus riches.
(Keystone-ATS) L’instauration d’un bouclier fiscal est indispensable pour maintenir une fiscalité supportable pour les contribuables qui en bénéficient, a souligné la motionnaire Irène Donzé, rappelant que certains cantons avaient déjà franchi le cap. Elle estime aussi que cet outil peut favoriser l’arrivée de nouveaux contribuables.
Le Gouvernement, qui demandait la transformation de la motion en postulat, est d’avis que l’introduction d’un tel mécanisme doit faire l’objet d’une analyse pour savoir s’il servirait réellement les intérêts du canton. Le bouclier fiscal est un mécanisme destiné à réduire l’impôt sur la fortune pour les cas où le législateur le considère comme étant excessif.