La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Analyse sur la mise en place d’un bouclier fiscal jurassien

Keystone-SDA

Le Parlement jurassien a adopté mercredi par 30 voix contre 27 une motion PLR transformée en postulat demandant au Gouvernement d'étudier les effets de la mise en place d'un bouclier fiscal axé sur le revenu imposable. La gauche a fait front contre ce texte qui favorise à ses yeux les plus riches.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’instauration d’un bouclier fiscal est indispensable pour maintenir une fiscalité supportable pour les contribuables qui en bénéficient, a souligné la motionnaire Irène Donzé, rappelant que certains cantons avaient déjà franchi le cap. Elle estime aussi que cet outil peut favoriser l’arrivée de nouveaux contribuables.

Le Gouvernement, qui demandait la transformation de la motion en postulat, est d’avis que l’introduction d’un tel mécanisme doit faire l’objet d’une analyse pour savoir s’il servirait réellement les intérêts du canton. Le bouclier fiscal est un mécanisme destiné à réduire l’impôt sur la fortune pour les cas où le législateur le considère comme étant excessif.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision