Appartement détruit dans un incendie à Lancy (GE)

Keystone-SDA

Un appartement a pris feu et a été détruit dans un incendie samedi à Lancy (GE). Quinze sapeurs-pompiers professionnels ont été engagés avec quatre véhicules dont une ambulance, renforcés par des pompiers volontaires. Il n'y a pas eu de blessé.

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(Keystone-ATS) Le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu à 12h59, indique un communiqué. A son arrivée, les flammes sortaient par l’extérieur du bâtiment au niveau du premier étage. Deux lances à main ont été utilisées pour venir à bout du sinistre.