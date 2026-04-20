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Appel en Suisse pour désinvestir dans des entreprises liées à ICE

Keystone-SDA

Trois militants de Minneapolis ont fait un arrêt lundi à Genève dans le cadre d'une tournée européenne visant à exhorter les investisseurs à se désengager des sous-traitants d'ICE, la police de l'immigration des Etats-Unis. Ils ont appelé à la solidarité en Suisse.

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(Keystone-ATS) «La solidarité de la Suisse est nécessaire: on ne peut pas laisser Trump continuer à violer les droits humains», a déclaré devant la presse Sagirah Shahid, élue écologiste de Minneapolis. Et de décrire les méthodes brutales d’ICE pour mener l’offensive anti-immigration de Donald Trump. Elle-même en a été victime: elle a été incarcérée et entravée dans un camp de détention.

Les trois militants étaient invités par BreakFree Suisse, qui a publié en février dernier un rapport mettant en lumière les investissements de plusieurs institutions suisses, dont UBS et la BNS, dans des entreprises sous-traitantes d’ICE. BreakFree Suisse et les militants demandent à ces établissements de mettre fin à ces investissements.

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