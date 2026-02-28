Arc jurassien: nouvel appel à projets transfrontaliers lancé

Keystone-SDA

Arcjurassien.org lance le premier appel à projets de l’année de son Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT). Doté de 100'000 francs, celui-ci vise à soutenir les coopérations de proximité, développer l’identité transfrontalière et à renforcer les liens entre habitants de l’Arc jurassien franco-suisse.

(Keystone-ATS) La date limite de dépôt est fixée au 15 avril, a fait savoir vendredi l’association basée à La Chaux-de-Fonds (NE). Lancé en 2017, le FPPT a déjà permis de soutenir plus de 90 projets transfrontaliers favorisant le «vivre-ensemble» entre les populations suisse et française.

Le fonds s’adresse aux associations, collectivités et établissements scolaires de l’Arc jurassien désireux d’initier des coopérations transfrontalières dans divers domaines (culture, musique, rencontres, sport, éducation et jeunesse).

Les projets peuvent bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à 10’000 francs, précise le communiqué. En 2025, Arcjurassien.org a accordé son soutien à 19 projets transfrontaliers. Un nouvel appel à projets sera proposé cette année du 1er octobre au 15 novembre.

Pour rappel, Arcjurassien.org est un organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse. Il réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté.