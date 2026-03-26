Archéologie: le Valais se dote d’une stratégie, une première

Keystone-SDA

L’Office cantonal valaisan d’archéologie s’est doté d'une nouvelle stratégie intitulée Archéo 2030. Cette dernière vise à structurer durablement la connaissance, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archéologique valaisan.

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(Keystone-ATS) Initiée à la suite de deux postulats déposés ces dernières années au Grand Conseil, la stratégie Archéo 2030 se décline en cinq missions fondamentales: identifier, protéger, conserver, étudier et valoriser, selon un concept présenté lors d’une conférence de presse, jeudi à Martigny.

Le concept est basé sur 14 axes stratégiques et 43 mesures concrètes, visant à renforcer la gestion et la mise en valeur du riche patrimoine archéologique du canton.

Mieux valoriser le patrimoine

Dans ce contexte, l’Etat du Valais a choisi de renforcer son engagement en faveur du site archéologique de Martigny (Forum Claudii Vallensium), via le développement d’une fondation. Les vestiges de l’ancienne capitale romaine du canton y sont reconnus d’importance nationale.

«Nous désirons mieux valoriser le patrimoine archéologique de Martigny à l’échelle de la ville, du canton et en matière touristique», a rappelé Mathias Reynard, le président du gouvernement cantonal.

Investissements tous azimuts

La nouvelle fondation Pro Octoduro, c’est son nom, aura pour mission l’étude et la publication de plus de 40 ans de fouilles archéologiques; la conservation et la restauration des vestiges et du mobilier et la valorisation du site et donc son développement touristique.

L’Etat du Valais va y investir 730’000 francs annuellement et la Ville de Martigny 320’000 francs. Avec des fonds extérieurs, le soutien de fondations et de la Confédération, le but est de mettre sur pied un budget annuel, dès 2027, d’au moins 1,4 million de francs. La fondation comptera à terme sept collaborateurs, principalement des archéologues et des spécialistes de la médiation culturelle.

Faire rayonner le passé

L’un des buts de la fondation sera de contribuer à faire rayonner, scientifiquement et culturellement, l’héritage du Forum Claudii Vallensium. Il s’agit d’un centre majeur de la romanisation alpine, située à proximité de la voie historique du Grand-Saint-Bernard et siège du premier évêché du Valais au IVe siècle.

«A Martigny, il existe une ville souterraine sous la ville actuelle», a rappelé la présidente de la cité octodurienne, Anne-Laure Couchepin Vouilloz. «Nous possédons plus d’une quinzaine de lieux archéologiques allant de la première cathédrale du Valais au temple de Mitra en passant par le forum, les thermes ou l’amphithéâtre.»

Des fouilles en cours

Depuis décembre dernier, des fouilles d’envergure sont actuellement menées à Martigny, sur le site de l’insula 14, situé à proximité immédiate du forum antique. Réalisés dans le cadre d’un projet de construction, ces travaux illustrent le rôle de l’archéologie préventive. Il vise à documenter les vestiges, tout en permettant le développement du territoire. Ces fouilles se poursuivront jusqu’à cet automne sur une surface d’environ 1400 m2 sur six niveaux, soit un total de 8400 m2.

Le coût total de l’opération, incluant les études, s’élève à 2,4 millions de francs, dont un quart est pris en charge par la Confédération, en raison de l’importance nationale du site. Parmi les découvertes récentes figure une salle de réception d’une habitation (50 m2) revêtue de marbre et flanquée de deux salles chauffées par hypocauste.

Rendre l’histoire du canton accessible

«Avec la stratégie Archeo 2030, la création de la Fondation Pro Octoduro et les recherches en cours à Martigny, le Valais entend concilier développement territorial, recherche scientifique et valorisation du patrimoine», souligne l’Etat du Valais. «Ces actions contribuent à mieux comprendre l’histoire du canton, tout en la rendant accessible au plus grand nombre.»

Un centre valaisan cantonal d’archéologie alpine «Futur antérieur» sera créé en 2027 à Conthey pour valoriser les collections de l’office cantonal d’archéologie, afin qu’il devienne un lieu de conservation et de travail pour les chercheurs. Enfin, un musée cantonal d’archéologie doit voir le jour au sein du pôle muséal de Sion à l’horizon 2030.