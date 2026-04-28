Argentine: deux soeurs et l’avocat de Maradona accusés de fraude

Keystone-SDA

La justice argentine a renvoyé mardi en procès six personnes, dont deux soeurs de Diego Maradona et son ex-avocat, pour gestion frauduleuse présumée de la marque du footballeur. L'affaire est distincte du procès en cours sur les circonstances de son décès en 2020.

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(Keystone-ATS) Un tribunal de Buenos Aires, dans un jugement auquel l’AFP a eu accès, a ordonné le renvoi en procès de Matias Morla, ancien avocat de la légende du football argentin, de ses soeurs Claudia et Rita Maradona, âgées de 54 et 72 ans, de deux anciens assistants, ainsi que d’une notaire.

Selon l’arrêt, il leur est reproché d’avoir «lésé les intérêts des héritiers légitimes», en l’occurrence ses enfants, «dans le cadre d’un accord prémédité et d’un partage des rôles et des fonctions», via les actifs d’une société créée par Maradona cinq avant sa mort.

Il y aura donc un «nouveau» procès Maradona en Argentine, en marge de celui qui se tient ces jours-ci à San Isidro sur les circonstances du décès de la vedette, en novembre 2020 à l’âge de 60 ans, alors qu’il était en convalescence post-opératoire dans une résidence privée.

Procédure lancée en 2021

Sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) y sont jugés depuis deux semaines, pour négligences potentiellement fatales dans leur accompagnement de Maradona aux dernières semaines de sa vie.

L’affaire dite de «la marque Maradona» est l’aboutissement d’une procédure initiée en 2021. Ses deux filles aînées, Dalma et Giannina, avaient saisi la justice, reprochant à Me Morla et aux autres accusés de s’être appropriés la marque de leur père et de ses dérivés, qui, selon elles, auraient dû leur revenir après la mort de Diego Maradona. Trois autres enfants s’étaient joints à la plainte.

En décembre dernier, la justice argentine avait confirmé en appel l’inculpation des six mis en cause et la saisie de biens leur appartenant, à hauteur de 2 milliards de pesos (près de 1,4 million de dollars américains).

Aucune date n’a encore été fixée pour le procès des «marques Maradona».