Ariana Grande sacrée aux MTV Video Music Awards

Keystone-SDA

La chanteuse américaine Ariana Grande a remporté dimanche le prix la vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards avec son titre "Brighter Days Ahead". Elle a également gagné le prix de la meilleure chanson pop.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Visiblement émue au moment de recevoir sa récompense, la plus prestigieuse de cette soirée, l’auteure-interprète de 32 ans a longuement remercié ses fans, «si férocement aimants et solidaires».

«Merci de grandir avec moi et d’être si compréhensifs envers moi en tant qu’être humain», a-t-elle dit. Un peu plus tôt, recevant un premier prix, elle aussi remercié son «thérapeute et les personnes homosexuelles».

Une autre artiste largement récompensée au cours de la soirée est Lady Gaga, qui a interrompu une série de concerts pour venir recevoir sur scène à Elmont, dans l’Etat de New York, le prix de l’artiste de l’année. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure collaboration, avec Bruno Mars pour le morceau «Die with a smile».

Kendrick Lamar bredouille

La chanteuse de 39 ans était en compétition pour la statuette de meilleure artiste avec d’autres poids lourds du secteur comme Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift et The Weeknd.

La chanteuse Rosé, qui poursuit une carrière solo après avoir explosé avec le groupe de K-Pop Blackpink, a reçu le titre de «chanson de l’année» pour son morceau «APT», composé là encore avec Bruno Mars.

Sabrina Carpenter a remporté le titre du meilleur album de l’année avec «Short n’ Sweet».

La soirée a souvent été marquée par une esthétique et des prestations un peu nostalgiques, avec la présence sur scène des cinquantenaires Mariah Carey, Busta Rhymes et Ricky Martin et des chorégraphies empruntant beaucoup aux années 1980 et 1990, notamment chez les jeunes artistes Doja Cat et Tate McRae.

Le rappeur Kendrick Lamar, grand gagnant des derniers Grammy Awards, durant lesquels il avait raflé cinq prix, est reparti bredouille, alors qu’il était nominé dans plusieurs catégories.

