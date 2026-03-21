Arrestation après un délit de fuite dans le Jura bernois

Keystone-SDA

Deux personnes ont été arrêtées vendredi à La Heutte, dans le Jura bernois, après une course poursuite mouvementée. L'automobiliste s'était auparavant soustrait à un contrôle routier par une patrouille de la police cantonale bernoise.

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(Keystone-ATS) Les forces d’intervention ont pris le véhicule en chasse et sommé le conducteur de s’arrêter. L’automobiliste n’a pas obtempéré et a poursuivi sa course. Lors de sa fuite, il a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière et a parfois circulé avec un fort excès de vitesse.

La voiture a quitté l’autoroute A16 et a poursuivi sa route en direction du village de La Heutte. Le conducteur a quitté le véhicule encore en marche et a pris la fuite à pied. Le passager a été interpellé dans le véhicule qui avait poursuivi sa course avant de percuter une voiture en stationnement.

Les forces d’intervention ont pu interpeller les deux personnes sous la menace de leurs armes de service. Le conducteur devra répondre de plusieurs infractions à la circulation routière, ont indiqué samedi le Ministère public Jura bernois-Seeland et la police.