Art et archives en dialogue à Fribourg

Keystone-SDA

Avec "Fribourg·Art·Archives. La Ville s’expose", la capitale fribourgeoise dévoile les multiples facettes de son histoire en faisant dialoguer art et archives. Plus de 100 œuvres d’art et documents d’archives, rarement montrés dans un tel ensemble, sont à découvrir à L’Atelier du 14 mars au 19 avril.

(Keystone-ATS) «L’exposition est une invitation inédite à découvrir la richesse et la diversité des collections patrimoniales de la Ville de Fribourg et de la Bourgeoisie de Fribourg», ont fait savoir jeudi les organisateurs. Elle met en lumière des œuvres d’art et des documents d’archives rarement exposés, parfois inconnus.

Des oeuvres et documents qui constituent un «héritage précieux» pour l’ensemble de la population, précise le communiqué. L’exposition révèle le «rôle actif» de la commune comme actrice culturelle et gardienne du patrimoine. Elle montre comment l’art dialogue avec l’histoire et façonne durablement l’image de la ville.

Voyage dans le temps

Proposée par les Archives de la Ville de Fribourg, avec le Service de la culture, l’exposition est un «véritable» voyage dans le temps, favorisant la compréhension de la ville et de son histoire politique, sociale, culturelle et artistique. Les espaces de L’Atelier forment un écrin adapté aux œuvres et aux documents.

Ce ne sont pas moins d’une centaine d’objets qui ont pu ainsi être sortis de leurs fonds ou collections et mis en scène sur trois étages, relève la Ville. A travers neuf sections thématiques qui se développent chronologiquement, l’exposition traverse les grandes étapes de l’histoire de la capitale fribourgeoise.

Le visiteur suit un parcours qui le conduit de l’émergence des institutions communales aux expressions artistiques contemporaines. Pour mémoire, L’Atelier est exploité par la Ville de Fribourg depuis le 1er janvier 2023. Auparavant, le lieu était occupé par l’ancien Musée Gutenberg, parti s’installer du côté de Derendingen (SO).