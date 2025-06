Arts de la scène: 1,3 million pour la création professionnelle

Keystone-SDA

L'Etat Vaud a attribué ses aides cantonales pour les arts de la scène pour les années 2025 à 2027 d'un montant total de 1,3 million de francs. Treize compagnies reçoivent des aides ponctuelles et sept nouvelles conventions ont été établies pour la période 2023-2025, a indiqué le Canton jeudi.

(Keystone-ATS) Outre la poursuite des treize contrats signés entre 2023 et 2024 pour un montant total de 890’000 francs, sept nouvelles conventions d’un montant total de 390’000 francs sont établies, détaille mardi le gouvernement dans un communiqué.

Les soutiens sélectifs alloués par l’Etat de Vaud au secteur des arts de la scène – théâtre, danse et arts performatifs – peuvent prendre la forme d’une convention de durée déterminée, d’en principe trois ans et deux ans pour les bourses de compagnonnage théâtral, ou d’une aide ponctuelle et unique au projet, est-il rappelé.

Les aides comprennent également la Bourse de compagnonnage théâtral de 90’000 francs sur deux ans, attribuée conjointement avec la Ville de Lausanne. Nina Negri se voit décerner celle pour 2025-2027 alors que le soutien accordé en 2024 à Jean-Daniel Piguet se poursuit.