Assassinat de Haute-Nendaz: acquittement prononcé

Keystone-SDA

Le Tribunal cantonal valaisan a acquitté, jeudi, une ressortissante polonaise. Compagne de l'auteur de l'assassinat d'un Afghan à Haute-Nendaz en 2023, elle avait été condamnée à 4 ans de prison ferme en première instance. En seconde, elle risquait 15 ans de prison.

(Keystone-ATS) L’affaire s’était déroulée le 13 juin 2023. Un frère et une soeur afghans, domiciliés en Allemagne, y avaient planifié l’assassinat de l’un de leurs compatriotes, qu’ils accusaient d’avoir supprimé leur père.

Arrivé sur place, le frère avait poignardé mortellement la victime. Reparti en Allemagne, il y avait été arrêté et condamné à la réclusion à vie.

Le TC a estimé que sa compagne polonaise n’avait pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre ce crime, à son organisation et à son exécution, en servant de chauffeur et de guetteur et en mettant à disposition sa voiture. Pour le TC, «un doute insurmontable» subsiste afin de savoir si elle a véritablement pris au sérieux son compagnon lorsqu’il l’a informé, le jour du drame, de son dessein.