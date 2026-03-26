Attalens (FR) reçoit le label «commune en santé»

Keystone-SDA

La commune d'Attalens (FR), dans le district de la Veveyse, se voit décerner le label "commune en santé" par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). La récompense vient valoriser et visibiliser les mesures ayant un impact positif sur la santé des habitants sur un territoire communal.

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(Keystone-ATS) Avec le label, les communes bénéficient d’outils leur permettant de connaître les bonnes pratiques existantes et de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement pour leur mise en oeuvre, a rappelé jeudi la DSAS. Attalens obtient le label avec trois étoiles pour avoir instauré 19 mesures phares pour le bien-être de sa population.

Le label «commune en santé» permet d’inventorier les mesures ayant un impact positif dans six domaines: la politique communale, les offres de loisirs, la famille et la solidarité, l’école, la santé au travail ainsi que les espaces publics et les infrastructures, précise le communiqué publié en marge de la cérémonie.

Label gratuit

Pour les communes, la mise en place du label est gratuite, relèvent les services du président du Conseil d’Etat Philippe Demierre. Le label sert de base pour valoriser les politiques entreprises et constitue une porte d’entrée pour identifier des mesures complémentaires à engager pour agir davantage en faveur de la santé.

Le label est une mesure phare du programme cantonal «alimentation, mouvement, santé mentale», cofinancé par la DSAS et Promotion santé suisse en lien avec la stratégie cantonale de promotion de la santé et de prévention. Il a été développé par Promotion santé Valais et est aujourd’hui présent dans la majorité des cantons romands.

Outre le Valais, on le trouve ainsi dans les cantons de Vaud, de Genève, du Jura et de Neuchâtel. Le label est par ailleurs doté depuis 2017 d’une coordination intercantonale.