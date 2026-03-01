Attaques contre l’Iran: aucun Suisse touché dans la région

Keystone-SDA

Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses blessés ou tués dans la région. Cependant, plusieurs personnes ne peuvent pas quitter le pays en raison des restrictions imposées au trafic aérien.

(Keystone-ATS) Depuis le début des combats, le service d’assistance téléphonique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de trois cents demandes, a déclaré dimanche le porte-parole Michael Steiner à l’agence de presse Keystone-ATS. Les capacités ont dû être augmentées.

Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d’une aide «dans la mesure du possible».

Le DFAE ne mène toutefois pas de départs organisés pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s’informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s’offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles.