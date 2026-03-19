La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Australie: un opossum parmi des peluches dans un aéroport

Keystone-SDA

Une peluche plus vraie que nature s'est glissée dans un aéroport australien: un opossum sauvage a été aperçu dans les rayons d'une boutique de souvenirs mercredi, surprenant les voyageurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre le marsupial perché nerveusement sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche dans l’aéroport d’Hobart, en Tasmanie.

«Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime», s’est amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique.

«Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique».

Les employés de l’aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l’animal à sa place, en pleine nature.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision