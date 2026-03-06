Autorisations de construire pour le projet Massongex-Bex-Rhône

Le projet hydroélectrique Massongex-Bex-Rhône (MBR) a franchi une nouvelle étape. Il a obtenu les autorisations de construire des cantons de Vaud et du Valais.

(Keystone-ATS) «Aucune opposition n’a été formulée au terme du délai de recours lié aux notifications cantonales à fin 2025», annonce vendredi la société MBR SA, en main des Forces motrices valaisannes, Romande Energie et des Services industriels de Lausanne.

Le projet de palier hydroélectrique peut désormais passer dans la phase concrète de financement. Un dossier de demande de contribution d’investissement a été adressé à l’Office fédéral de l’énergie, sachant que ce projet est reconnu d’importance nationale. Une décision est attendue pour juin prochain.

De leur côté, les partenaires vont poursuivre les démarches pour préciser le financement. Les appels d’offres permettront «d’affiner l’estimation des coûts sur la base d’offres fermes des principaux lots», précise le communiqué.

Les travaux pourraient débuter à l’automne 2027 pour une durée de cinq ans.

Ce futur palier hydroélectrique bénéfice d’une «position privilégiée», à l’extrémité du bassin versant du Rhône dans le Chablais. La production annuelle d’énergie attendue est estimée à 80 GWh, ce qui correspond à la consommation annuelle d’électricité de plus de 20’000 ménages.