La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Avec Lire à Lausanne, coup de projecteur sur l’édition lausannoise

Keystone-SDA

Dès mercredi, la semaine littéraire est de retour en plein coeur de Lausanne. Durant quatre jours, une librairie éphémère 100% lausannoise prendra ses quartiers au forum de l'Hôtel-de-ville. Une trentaine d'auteurs y signeront des dédicaces samedi matin.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Lire à Lausanne met en avant la diversité et la richesse de la production littéraire locale. Celle-ci compte plus de 30 labels éditoriaux basés à Lausanne et dans le Grand Lausanne.

Les éditeurs présenteront une sélection de titres issus de leur catalogue. Afin de les soutenir, l’action «2 livres achetés, 1 livre offert» est proposée durant toute la durée du festival, rappelle dans un communiqué la ville, qui finance l’action.

Aussi pour les enfants

La traditionnelle séance de dédicaces de la rentrée, le samedi matin, réunira plus de 30 autrices et auteurs, dont Stéphane Blok, Ed Wige, Quentin Mouron ou Sabine Dormond. Les cinq personnes sélectionnées pour la 12e édition du prix du livre de la ville de Lausanne seront également présentes. Et mercredi après-midi, des dédicaces et un goûter se tiendront en compagnie d’une quinzaine d’auteurs et illustrateurs jeunesse, dont Amélie Buri et Isaline.

D’autres animations ponctueront ces quatre jours de festival, du 24 au 27 septembre. Au programme notamment, une lecture théâtralisée de textes pour enfants, une soirée à Pyxies pour fêter l’anniversaire de trois maisons d’édition et vendredi soir, la lecture d’extraits de textes des auteurs lausannois de la rentrée. La librairie sera ouverte jusqu’à 21h00 pour l’occasion.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision