Berne: importants travaux en vue à la Neubrückstrasse

Keystone-SDA

La ville de Berne souhaite remplacer le mur de soutien situé à la Neubrückstrasse. L'ouvrage, vieux de plus de 100 ans, présente d'importants dommages et a déjà dû être consolidé à plusieurs reprises.

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(Keystone-ATS) Dans le même temps, la portion de route concernée sera réaménagée et adaptée pour faciliter la circulation du trafic lent, annonce mardi le Conseil municipal de Berne dans un communiqué.

L’exécutif de la ville va proposer au législatif d’accepter un montant de 6,4 millions de francs pour la planification et la réalisation du projet. Les travaux ne commenceront pas avant mi-2027.

Le mur en question se trouve juste au-dessus du chantier du tunnel d’accès à la nouvelle gare RBS. Comme prévu, ces travaux ont affecté la structure du mur. Aujourd’hui, vu l’avancement de la construction du tunnel, aucun autre impact n’est à craindre.