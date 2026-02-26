Bex – St-Maurice: l’autoroute A9 rouverte et les trains rétablis

Keystone-SDA

Fermée mercredi dès la mi-journée à la suite d'un accident et d'un risque d'explosion, l'A9 a pu être rouverte à la circulation dans les deux sens entre Bex et St-Maurice jeudi à l'aube. Aussi affectée, la circulation ferroviaire dans cette zone a aussi été rétablie.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’A9 avait été fermée vers 11h30 sur le tronçon chablaisien, chaussée Rhône et sur le territoire communal de Bex (VD), en raison d’un accident impliquant un poids lourd transportant du gaz liquéfié et donc d’un risque élevé d’explosion d’hydrocarbures, a indiqué jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Pour une raison que l’enquête pénale ouverte par le Ministère public devra déterminer, le conducteur du poids lourd, un ressortissant italien âgé de 44 ans, domicilié en Italie, est entré en collision avec un camion tampon de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Ce camion était inoccupé au moment des faits et positionné sur la voie de droite de la chaussée Rhône afin de sécuriser une fermeture de voie, précise la police.

A la suite du choc, le conducteur du camion-citerne a été légèrement blessé. Il a été transporté en ambulance à l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz.

Fuite de gaz naturel liquéfié

Durant les opérations de dépannage, il est apparu qu’une fuite de carburant de type gaz naturel liquéfié (GNL), issue des réservoirs du véhicule tracteur, était présente. Les caractéristiques du GNL impliquant un risque d’explosion, un périmètre de sécurité de 100 mètres a été ordonné, explique la police cantonale.

Durant les opérations d’extraction du carburant, la circulation autoroutière et ferroviaire a été fermée dans les deux sens de circulation. La population n’a pas été mise en danger, est-il souligné.

Autre conséquence de l’accident: le trafic ferroviaire avait été interrompu sur la ligne Lausanne-Brigue, entre Bex et St-Maurice. «Le passage d’un train pourrait provoquer avec une étincelle une explosion. Par mesure de précaution, nous avons décidé de stopper le passage des trains», expliquait une porte-parole de la police.

Une réouverture totale de l’autoroute et des voies ferrées a été effectuée vers 04h00, après de longues opérations de nettoyage.