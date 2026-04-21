Bienne: 180’000 francs pour une étude sur l’alimentation

Keystone-SDA

Une étude de l'Université de Berne sur l'alimentation durable à Bienne bénéficiera d'un soutien fédéral de 150'000 francs, auxquels vont s'ajouter 30'000 de la ville. Ce projet d'envergure évaluera et posera un regard scientifique externe sur le nouveau règlement communal sur l'alimentation saine dans les structures d'accueil municipales.

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(Keystone-ATS) Le projet scientifique «Das Ernährungssystem Biel – Interkantonale Modellregion für nachhaltige Ernährung» («système alimentaire de Bienne – région intercantonale modèle pour une alimentation durable») du Center for Development and Environment de l’Université de Berne, en collaboration avec la Ville de Bienne, va intégrer le programme fédéral «projets-modèles pour un développement territorial durable 2025-2030» de l’Office fédéral du développement territorial, indique mardi la ville de Bienne dans un communiqué.

L’étude analysera notamment l’origine et les standards de production des denrées alimentaires préparées dans la cuisine de production centralisée, qui confectionne 380’000 repas par année. Le projet étudiera également les volumes et les coûts des différents groupes d’aliments ainsi que les effets de la demande accrue en produits bio et régionaux sur les exploitations agricoles partenaires. L’appréciation portera enfin sur le caractère exemplaire de ce modèle et sa capacité à inspirer d’autres communes.

En plus des contrôles de qualité

Les 30’000 francs alloués par la ville proviendront pour moitié du budget de la Direction de la formation, de la culture et des sports et pour moitié de la Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement dans le cadre d’un financement spécial lié à l’adaptation au changement climatique.

Cette expertise s’ajoute aux contrôles indépendants qui évaluent la qualité de la cuisine de production et le respect du règlement communal sur l’alimentation saine.