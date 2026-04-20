Bienne: l’aventure continue pour le jardin d’enfants en forêt

L'aventure du jardin d'enfants bilingue en forêt de Bienne se poursuivra lors de l'année scolaire 2026/27. Après l’incertitude communiquée à l’automne dernier, une solution viable a pu être trouvée afin d’assurer la pérennité de cette offre éducative existant depuis un quart de siècle.

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(Keystone-ATS) Lors d’une assemblée générale extraordinaire, un nouveau comité a été élu. Il endossera la responsabilité de l’avenir du jardin d’enfants, ont annoncé les responsables de la structure. Grâce au soutien de plusieurs entreprises, institutions et particuliers de la région, le financement d’une nouvelle année scolaire a pu être assuré.

Depuis 25 ans, le jardin d’enfants en forêt de Bienne propose un apprentissage global en plein air. «La forêt constitue un espace pédagogique central, où les enfants développent leur autonomie, leurs compétences sociales et une relation durable à l’environnement. Le bilinguisme vécu au quotidien fait partie intégrante de ce concept et contribue à l’intégration sociale ainsi qu’à la cohésion dans la région», est-il rappelé dans le communiqué.

En septembre 2025, le comité directeur avait demandé la dissolution de l’association. Les difficultés rencontrées dans le recrutement du personnel et les charges financières liées à la hausse des coûts de transport et à la réduction de la taille des classes avaient notamment été invoquées pour justifier la démarche.